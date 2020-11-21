محمد لطفي بملابس سوبر مان.. وهكذا غازل جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

مازح الفنان محمد لطفي، جمهوره بالظهور بملابس شخصية "سوبر مان" .

ونشر لطفي، صورة له مرتديا فيها ملابس سوبر مان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "صباح الخير.. وحشتوني، فقولت أرجعلكم سوبر مان".

يذكر أن، الفنان محمد لطفي، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "العنكبوت" الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.