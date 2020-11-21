محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة ماجي بوغصن، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة فيروز، الذي يوافق اليوم ٢١ نوفمبر.
وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "ابتديت مشواري الفني بالغناء ..كان عمري عشر سنين..اشتركت ببرنامج على تلفزيون لبنان وربحت الميدالية الذهبية.. غنيت للسيدة فيروز بكل المراحل..من أنا وصغيرة بعشقها.. كانت وبعدا رفيقة يومياتي".
وأضافت : "عيد ميلاد فيروز.. عيد سفيرتنا إلى النجوم.. العمر كله بالصحة يا فخرنا.. يا رب لبنان يرجع مثل الأمل بأغانيكِ".
الفنانة فيروز اسمها الحقيقي نُهاد رزق وديع حداد، وهي مطربة ومغنية لبنانية، ولدت في بيروت يوم ٢١ نوفمبر ١٩٣٥، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني العديد من الأوبريتات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجي بوغصن عن فيروز : "غنيت لها بكل المراحل ورفيقة يومياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.