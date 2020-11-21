ماجي بوغصن عن فيروز : "غنيت لها بكل المراحل ورفيقة يومياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة ماجي بوغصن، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة فيروز، الذي يوافق اليوم ٢١ نوفمبر.

وكتبت ماجي، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "ابتديت مشواري الفني بالغناء ..كان عمري عشر سنين..اشتركت ببرنامج على تلفزيون لبنان وربحت الميدالية الذهبية.. غنيت للسيدة فيروز بكل المراحل..من أنا وصغيرة بعشقها.. كانت وبعدا رفيقة يومياتي".

‏وأضافت : "عيد ميلاد فيروز.. عيد سفيرتنا إلى النجوم.. العمر كله بالصحة يا فخرنا.. يا رب لبنان يرجع مثل الأمل بأغانيكِ".

الفنانة فيروز اسمها الحقيقي نُهاد رزق وديع حداد، وهي مطربة ومغنية لبنانية، ولدت في بيروت يوم ٢١ نوفمبر ١٩٣٥، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني العديد من الأوبريتات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.