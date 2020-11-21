الحلفاوي يوجه رسالة قبل نهائي أفريقيا: "لا تفسدوا أهم وأقل مصادر الترفيه تكلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة إلى الجمهور، قبل لقاء القمة المرتقب في نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا :" ‏زي النهاردة، ستكون المباراة التاريخية بصفتها، أول نهائي للأبطال في أفريقيا بين فريقين من نفس الدولة.. مصر".

وأضاف :" فليكن إحساس الفخر هو الغالب.. ولأن الحياة تعقدت ومضت أيام الروقان، وصارت مصادر الترفيه مكلفة فلا تفسدوا أهمها وأقلها تكلفة.. المطلوب بسيط جدا.. شجعوا وتراشقوا في إطار من المحبة".

يذكر أن، نهائي القرن الأفريقي الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك يوم 27 من الشهر الجاري، سيقام على ملعب "استاد القاهرة".