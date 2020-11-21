كريم عبدالعزيز: "والدتي ست بـ100 راجل.. ومرات أبويا هي أمي التانية" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه استوعب فكرة انفصال والده المخرج محمد عبد العزيز عن والدته بعدما أتم 20 عاما، متابعا: "الوالد والوالدة انفصلوا بشكل محترم جدا، والأب كان دايما متابع المدارس والمستشفيات وغيره، وبعد ما كبرت اكتشفت أنه وارد الطرفين يفضلوا الانفصال والطلاق حلال، وده لا يعيب أي طرف فيهم".

أضاف عبد العزيز خلال حواره مع برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، "أي طفل بيتعرض لطلاق بين الأب والأم لا يكتمل عاطفيا وذهنيا، لازم يشوف الأب والأم جنب بعض، ولكن إن حصل الطلاق فكل ما يكون باحترام وشياكة كل ما الأولاد هيطلعوا أسوياء".

تابع: "كنت 4 سنين وكنت واعي لانفصال أبويا وأمي، وأنا صغير لُمت بابا على الانفصال، وفي نص الطريق لُمت ماما، ولما كبرت صالحتهم هما الاتنين، حصل استيعاب للفكرة، كان مضايقني إن بابا ساب البيت، وأمي كانت ست بـ100 راجل، ورفضت تتجوز عشانا، وأبويا اتجوز، ومرات أبويا هي أمي التانية".