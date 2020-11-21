بالصور.. موقف طريف جمع بين أحمد حلمي ومنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، عدة صور لموقف طريف جمعه بزوجته النجمة منى زكي، بعد أن طلب منه تصويره بنظارته الجديدة.

ونشر حلمي، عدة صور غير واضحة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "كنت بقول لمنى صوريني بالنضارة الجديدة.. شكرا يا منى.. أحلى صور اتصورتها في حياتي.. كان نفسي أشوف شكل النضارة الجديدة".

واحتفل أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن آخر أعمال منى زكي فيلمها "الصندوق الأسود" مع محمد فراج ومصطفى خاطر، ويُعرض حاليا في دور العرض.

بينما آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي.