هكذا هنأت ليلى علوي صديقتها هند صبري بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة صديقتها الفنانة التونسية هند صبري بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق20 نوفمبر.

ونشرت ليلى، صورة لهند صبري عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا هند، وعقبال سنين كتير من الإبداع والأعمال المهمة والمتميزة".

وتحتفل الفنانة هند صبري، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ 41، إذ أنها ولدت يوم 20 نوفمبر عام 1979.