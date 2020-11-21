تراند اليوم : زوجة محمود ياسين: هذه حقيقة إصداري أمرا بمنع نجلاء فتحي من حضور عزاءه

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول قيام الفنانة شهيرة بمنع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.

كشفت الفنانة شهيرة - أرملة الفنان الراحل محمود ياسين - حقيقة إصدارها أمرا بمنع دخول الفنانة نجلاء فتحي عزاء الراحل.

وقالت في لقاء مع برنامج معكم منى الشاذلي: مفيش بيني وبين نجلاء فتحي أي خلاف .. ممنعتش نجلاء تيجي العزاء .. احنا بينا صلة نسب.

وأضافت: نجلاء مرت بظروف صحية صعبة ومينفعش تيجي في فترة كورونا .. واتصلت بيا وكلمت عمرو ابني ، وكانت بتطمن على محمود في فترة مرضه .. فا دي حبيبتي ومفيش أي خلاف.

