شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور أمينة خليل فى فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدوانى وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة أمينة خليل خلال أحداث فيلم "وقفة رجالة" من بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد، وذلك بشخصية موظفة تعمل فى شركة يملكها بطل العمل ماجد الكدوانى، وتتعرف على الفنان محمد سلام وتتوالى الأحداث حتى يتم خطبتهما، وتتعرض أمينة خليل طوال أحداث الفيلم للكثير من المواقف الكوميدية مع أبطال العمل.

الفيلم كان يحمل اسم "عواجيز الفرح" قبل أن يتم تغييره إلى وقفة رجالة، وتدور أحداثه حول 4 أصدقاء يلتقون بعد سنوات طويلة لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة صعبة، وهو من تأليف هيثم دبّور، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي وأحمد الجنايني.

ويجمع الفيلم بين ماجد الكداونى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، وتشاركهم في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل، والفنانة إيمان السيد، ومقرر عرضه قريباً في السينمات.

يذكر أن أمينة خليل علقت مؤخراً على الجدل المثار حول إصابتها بفيروس كورونا قائلة: "الإصابة حدثت منذ فترة ومكثت في العزل المنزلي 14 يوما وشفيت بس هي مش تجربة لطيفة".

واستطردت أمينة قائلة في رسالة للمواطنين: "الموضوع مش لطيف ومش سهل خدوا بالكم من نفسكم وأهلكم ولكن الحمد لله عدى".