حاكم نيويورك يحصد جائزة إيمي لبراعته في استخدام التلفزيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون، حاكم نيويورك أندرو كومو جائزة إيمي تقديرا لاستخدامه البارع للتلفزيون خلال جائحة كورونا.

وقالت الأكاديمية، في بيان، إن الحاكم، الذي حصل شقيقه كريس، المذيع بشبكة سي إن إن الأمريكية، على عدة جوائز إيمي، سيحصل على "جائزة مؤسسي إيمي الدولية"، تقديرا لقيادته خلال جائحة (كوفيد-19) واستخدامه البارع للتلفزيون لإبلاغ وتهدئة الناس حول العالم".



ومنذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، عقد كومو 111 إحاطة تلفزيونية يومية متتالية لإبلاغ الجمهور بمستجدات جائحة فيروس كورونا، حيث كانت ولايته البؤرة الأولى لتفشي المرض في الولايات المتحدة.

ووفقا للأكاديمية، فقد جذبت الإحاطات 59 مليون مشاهد.

وتضمنت الإحاطات الكشف المؤثر في أوائل أبريل/نيسان الماضي عن إصابة شقيقه كريس بالفيروس.

وقال رئيس الأكاديمية بروس بايسنر: "نجحت جلسات الإحاطة الـ111 اليومية للحاكم بشكل جيد لأنه قدم بشكل فعال برامج تلفزيونية بشخصيات وحبكات وقصص نجاح وفشل".

وأضاف "اتجهت أنظار الناس في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما كان يجري، وأصبحت نيويورك رمزا للإصرار على المقاومة".

وحتى الآن تم إجراء اختبارات كورونا لأكثر من 584 ألف شخص في ولاية نيويورك، كما سجلت الولاية أكثر من 26 ألف حالة وفاة.