تونس ترشح "الرجل الذي باع ظهره" للأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشحت تونس فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة رقم 93.

الفيلم بطولة يحيى مهايني وديا ليان، كما شاركت فيه الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وعرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي قبل أن يحصد العديد من الجوائز لاحقاً في مهرجانات مختلفة حول العالم.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، الجمعة، في بيان: "يلبي هذا الفيلم جميع المعايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار".

وعلى صفحتها بموقع "فيسبوك" كتبت مخرجة الفيلم تعليقاً باللغة الإنجليزية ومعه صورة لتمثال جائزة الأوسكار الشهير قالت فيه: "شكراً للمركز الوطني للسينما والصورة على ثقتكم بي".





وبذلك يلحق "الرجل الذي باع ظهره" بأفلام بارزة رشحتها دول عربية للمنافسة على الجائزة منها "ستموت في العشرين" من السودان و"200 متر" من الأردن و"غزة مونامور" من فلسطين.



ومن المنتظر بدء التصويت الأولي على الأفلام المرشحة في الأول من فبراير/شباط 2021 على أن تبدأ الجولة الثانية من التصويت في الشهر التالي.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز أكاديمية علوم وفنون السينما في الولايات المتحدة "الأوسكار" يوم الأحد 25 أبريل/نيسان في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس.