شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى: تقديم جزء ثان من رمضان مبروك أبو العلمين فكرة حلوة بس الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النجم أمير المصري على فكرة تقديم جزء ثان من فيلم رمضان مبروك أو العلمين حمودة، والتي اقترحها الزميل علي الكشوطي من خلال تليفزيون الخليج 365 أثناء استضافة أمير المصري، حيث قال هي فكرة رائعة، متمنيا أن يخرج هذا المشروع إلى النور، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الجزء الثاني أقوي من الأول وإذا تم الفيلم سيكون أبطاله في مرحلة الجامعة، موضحا أن الفكرة رائعة ولكن المهم هو السيناريو "الورق" الذي هو أساس أي عمل ناجح.

وفي سياق متصل، أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون البافتا عن قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن النجم العالمي أمير المصري، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عملا أجنبيا، منذ عام 2013.

وقد تم اختيار الـ 34 فنانا من قبل لجنة تحكيم عالمية تضمّنت النجوم جود لو، أما ستانتي، إدوارد إيننفول، ميليسا جونز وفيونا شو، ووقع الاختيار على النجم أمير المصري ضمن المواهب التي ظهرت مؤخرًا على الساحة بالمملكة المتحدة، خاصةً بعد بطولته لفيلم Limbo الذي سينافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذى ينطلق 2 ديسمبر المقبل.

قائمة BAFTA Breakthrough هي إحدى الوسائل التي تستخدمها الأكاديمية البريطانية لدعم وتسليط الأضواء على المواهب الصاعدة في عالم السينما والتليفزيون والألعاب بالمملكة المتحدة، الصين، الهند والولايات المتحدة الأميركية، وتقدم الأكاديمية لمواهب العام توصية فريدة تمكّنهم من بناء وتطوير أنفسهم في مجالهم المفضل.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها".

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.