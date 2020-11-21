شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم حكاية درة لـ "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" قبل عرضها بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل "إلا أنا" على تغيير اسم حكاية الفنانة درة من "فى الحب سوا" إلى "أول السطر"، والحكاية من المقرر عرضها بدءا من اليوم السبت على قنوات dmc ، حيث تواصل درة تصوير مشاهدها فى الديكورات الخاصة بالعمل بالتزامن مع عرضه، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان عمر الشناوى، وتعد حكاية "أول السطر" الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل، وهى من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.