شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: المرأة أساس الحياة ولازم تاخد حقوقها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب، لـ"الخليج 365"، إنها تعمل على دعم حقوق المرأة، وإنها قدمت أعمال غنائية وشاركت فى حملات ضد التحرش لحماية المرأة، ودعهما في الحصول على حقوقها بمختلف المجالات.
وأكدت سمية أن المرأة هى كل شىء، فهى الأم والزوجة والأخت والمعلمة وهى أساس الحياة، ولابد أن تحصل على حقوقها كاملة وأن تُكرم مثلما كرمتها الأديان السماوية ويجب على الرجل احترامها وتقديرها.
وتعاقدت النجمة سمية الخشاب مؤخرا على المشاركة فى بطولة مسلسل "موسى"، مع النجم محمد رمضان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولى وسيد رجب وعبير صبرى، وجارى التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.
ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى .
يذكر أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.
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