إليسا: فخورة لكوني الفنانة العربية الوحيدة بقائمة الأكثر تأثيرا على "تويتر" في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها لتواجدها في قائمة Brandwatch العالمية لأكثر المؤثرين على موقع "تويتر" في عام 2020، إذ احتلت المرتبة رقم 45 من بين 50 شخصية على مستوى العالم.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "فخورة وسعيدة بهذا الشرف إني أكون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكثر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكثرهم تأثيرا".

وتصدر القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصدرت من بين نجوم الفن الأمريكية تايلور سويفت محتلة المرتبة الثالثة في القائمة.