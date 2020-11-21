شكرا لقرائتكم خبر عن "أى استقلال" مجد القاسم يحتفل بعيد لبنان بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب السورى مجد القاسم من تصوير كليب جديد، محتفلا خلاله بمناسبة عيد استقلال لبنان الموافق غدا الأحد، والكليب يحمل اسم "أى استقلال" ويشاركه الغناء فيه، الملحن سيد راضى، وهى من كلمات روليت منصور، وألحان سيد راضى، وتوزيع كيمز، ومن إخراج نادر الحشاش.
من ناحية أخرى انتهى مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.
يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب "حبوا بلدكم"، والذى طرحها فى احتفالات إنتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة أطفال برنامج ذا فويس كيدز، والأغنية من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان سيد راض، وتوزيع كيمز.
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