شكرا لقرائتكم خبر عن Netflix تشترى Malcolm & Marie بـ30 مليون دولار لعرضه فبراير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت شبكة Netflix على فيلم Malcolm & Marie مقابل 30 مليون دولار بعد عرض لقطات مختارة أدت إلى حرب بين موزعى السينما، لينتهي الأمر فى قبضة Netflix، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في جميع أنحاء العالم على منصة البث الخاصة بها في 5 فبراير 2021، حسبما نشر موقع hollywoodreporter.



فيلم Malcolm & Marie

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم زندايا بسام وجون ديفيد واشنطن، وتم تصويره خلال مرحلة الإقفال بسبب وباء كورونا، ويمكن أن يعتبر Marie & Malcolm أول فيلم روائي يتم إنتاجه خلال مرحلة الحجر الصحي، وتم تصوير الفيلم بين 17 يونيو والثاني من يوليو في Caterpillar House وهو بمثابة أعجوبة معمارية من الزجاج وهو مناسب لبروتوكول السلامة لكوفيد 19.

يُشار إلى مسار القصة التي يرويها فيلم Marie & Malcolm ولكن وفق Deadline فإن أصداء العمل الجديد مشابهة لفيلم Marriage Story الذي عُرض على نتفليكس، ويتناول عدداً من المواضيع الاجتماعية التي يعيشها العالم اليوم.

يذكر أنه أثناء الحجر أرتدى طاقم العمل الأقنعة وألتزموا المسافة الاجتماعية بالإضافة إلى الإقامة في مساكن منفصلة، تمرنوا في موقف السيارات وتم تحضير وجباتهم من قبل طاه كان موجود معهم في العزل، ولم يُسمح لأحد من مغادرة المكان، ومع بدء التصوير تم التزام التعقيم اليومي وأخذ درجة الحرارة لطاقم العمل صباحاً ومساءً. بالتالي مع التزام الارشادات الصحية لكوفيد 19 استطاع فريق عمل فيلم Marie & Malcolm إنتاج أول فيلم في ظل الحجر الصحي.