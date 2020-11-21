شهيرة: "محمود ياسين جاله زهايمر.. لكنه لم يفقد الإدراك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن الشهر الأخير في حياة زوجها الراحل النجم الكبير محمود ياسين كان الأصعب صحيا.

أضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "cbc"، "محمود ياسين لأخر أسبوع كان مدرك وعارفنا كلنا، هو عمره ما تاه عننا".

تابعت: "هو كان عنده تصلب في الشرايين أدى لزهايمر ولكن مش شرس، هو مفقدش الإدراك، لكنه مش محمود ياسين اللي إحنا نعرفه، مكنش بكامل لياقته الصحية والذهنية".

وحول رد فعل محمود ياسين حينما علم بتشخيصه المرضي، قالت: "ولا حاجة.. ولا شيء.. ولا كأنه سمع حاجة.. وإحنا سكتنا إحنا كمان، يمكن مكنش عايز يفزعنا، الدكتور لما كان بيختبره عشان يشوف ذاكرته كان يجاوب وهو يستنكر ده.. اللي هو يعني معقول أنا هنسى ده؟ الدكتور قالي وقتها أستاذ محمود صغير أنه يجيله تصلب في الشرايين قوي كده".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.