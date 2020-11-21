كريم عبدالعزيز: "الشبشب ربى أجيال.. أمي ياما ضربتني به" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان كريم عبدالعزيز العديد من تفاصيل حياته الأسرية وذكريات الطفولة، مؤكدًا أن "الشبشب" ربى أجيال حتى أن والدته كانت تأخذه معها حين تشتري "شباشب" وكانت تختاره على حسب الوزن وليس الشكل أو اللون حتى يترك أثرًا حينما تضربه به.

تابع عبد العزيز خلال حواره مع برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، أنه تم ضربه في أحد المرات لأنه كان يقف في الشرفة وشاهد كلبًا لونه أسود فنزل بسرعة وأحضره إلى المنزل وحين وصلت والدته سألته عن الكلب فرد "ده كلب جيرمان أخدته من واحد صاحبي والده في الشرطة".

أضاف الفنان: "قلت لوالدتي كل ما الكلب بيكبر ديله بيلف، لكنها ردت: مفيش يا ابني كلب جيرمان ديله بيلف، لتمر فترة وينتهي الأمر بأنه تلقى عضة من الكلب كما أنه كسر التليفزيونات، ليتضطر لترك الحيوان في النهاية"، ساخرًا بقوله: "الكلب لو بقى صاحبي هي هتضربني إزاي؟".

كما تحدث عن موقف آخر، حين كان عمره 15 عامًا وسرق سيارة والده بدون أن يعلم، وبعد أن قادها في منطقة العجوزة حول المنزل، تسبب في حادث مع سيارة أخرى جديدة لونها رمادي، وحينها فتح باب السيارة وجرب هربًا لأنه تخوف من أن يتم القبض عليه وسجنه.

أردف كريم عبدالعزيز: "كلمت والدي وقلت له ماما وأختي ياسمين عملوا حادثة كبيرة بالعربية، واتخض وقالي إزاى؟ أنا جايلك، فقلت له لا مش هينفع استناك ومشيت، وبالليل جالي البيت وأخدت علقة منه ومن والدتي"، متابعًا: "مرة شبشب ومرة بونيات بس كنت استاهل، كنت حرامي شاطر وكداب شاطر".