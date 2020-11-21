شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يعترف بسر: كنت بانسخ المفاتيح بالصابونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز، أنا خريج 97 معهد سينما وأول ما اتخرجت جالى حاجة فىمعدتى وقعدت شهرين في البيت وتليفون من مروان حامد وهو أصغر منى بدفعتين وقالى مش عاوز تمثل فقالى شريف عرفة بيعمل فيلم جديد وعايز وجه جديد.

وأضاف، كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC، روحت لشريف عرفة وادانى مشهد الماستر سين للأستاذ أحمد زكى، وكنت بحسب انها غلطة ولكن قالى عاوزك تقراه ولما روحت تانى يوم وعملت المشهد وقالى مبروك.

وعن اخفائه لشىء لم يعرفه والديه حتى الان قال، مفيش مفتاح في البيت مكنتش عامل عليه نسخة بالصابونة حتى مفتاح الخزينة، ولكن لما كبرت هديت بقى، وأتهديت أكتر لما ولادى كبروا.













ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الإختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.