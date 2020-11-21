كريم عبد العزيز: والدى كان رافض دخولى التمثيل وابنى كربون من شكلى وأنا صغير.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز: "والدى كان نفسه أدخل سياسة واقتصاد، وكان رافض دخولى تماما لمهنة التمثيل رغم إنه مخرج، لأنه كان شايف إن المهنة صعبة وقاسية ومش بالسهولة اللى الناس بتشوفها لأنها بتحتاج مجهود بدنى وذهنى، ولكن بعدما عملت مشروع مع زمايلى عشان دخول معهد السينما وشافه اقتنع وقالى مبروك واتوكل على الله".

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة DMC: "معرفتش أصيع كويس أيام المعهد لأن والدى كان بيدرسلى فيه، وهو كان راجل حاسم جدا ولو غلط هايضربنى رغم إنه كان أخف دم في العالم".

وتابع: "حصلت نفس فكرة الرفض منه لما قررت أدخل التمثيل بعدما اتخرجت من معهد سينما قسم إخراج، لأنى كمان مكنتش دارس تمثيل، وكان المخرج أحمد سمير فرج قالى إن في دور ليا، ولقيت نفسى أول ما وقفت قدام الكاميرا".

واستكمل: "بعد ما اقتنع والدى بى كممثل ومش عارف ليه معملناش حاجة سوا رغم إنها جت كذا مرة كنا هنعمل حاجة سوا، وكان حلمى إنه يخرج ليا لو شوت واحد زى ما أخرجلى وأنا صغير، وابنى على كربون منى وأنا صغير".