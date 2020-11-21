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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: والدى كان رافض دخولى التمثيل وابنى كربون من شكلى وأنا صغير.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز: "والدى كان نفسه أدخل سياسة واقتصاد، وكان رافض دخولى تماما لمهنة التمثيل رغم إنه مخرج، لأنه كان شايف إن المهنة صعبة وقاسية ومش بالسهولة اللى الناس بتشوفها لأنها بتحتاج مجهود بدنى وذهنى، ولكن بعدما عملت مشروع مع زمايلى عشان دخول معهد السينما وشافه اقتنع وقالى مبروك واتوكل على الله".
وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على قناة DMC: "معرفتش أصيع كويس أيام المعهد لأن والدى كان بيدرسلى فيه، وهو كان راجل حاسم جدا ولو غلط هايضربنى رغم إنه كان أخف دم في العالم".
وتابع: "حصلت نفس فكرة الرفض منه لما قررت أدخل التمثيل بعدما اتخرجت من معهد سينما قسم إخراج، لأنى كمان مكنتش دارس تمثيل، وكان المخرج أحمد سمير فرج قالى إن في دور ليا، ولقيت نفسى أول ما وقفت قدام الكاميرا".
واستكمل: "بعد ما اقتنع والدى بى كممثل ومش عارف ليه معملناش حاجة سوا رغم إنها جت كذا مرة كنا هنعمل حاجة سوا، وكان حلمى إنه يخرج ليا لو شوت واحد زى ما أخرجلى وأنا صغير، وابنى على كربون منى وأنا صغير".
ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الإختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.
من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.
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