شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: ستات كتير كانوا بيكرهونى عشان اتجوزت محمود يس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة: "إن الفنان الراحل محمود يس فاجأها فى إحدى المرات أنه أهدى إليها إحدى جوائزه"، وأضافت: "كان هناك العديد من السيدات يكرهوننى لمجرد أننى تزوجت محمود يس وعندما كنت أقول له ذلك كان يرد ستات عبيطة، وقدم محمود يس العديد من الأعمال الدينية الدرامية وكانت على مستوى راقى جدا ولكنها لم تأخذ حقها".

وأضافت شهيرة، أثناء استضافتها فى برنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC: "كان آخر تكريم لمحمود يس فى مهرجان الإسكندرية وترجتنى إدارة المهرجان كى أوافق أن يذهب، وعندما صعد على المسرح ليستلم التكريم كان معه عمرو ابنه وكنت أشعر بالخوف الشديد ليس من استلامه التكريم فقط بل فى الندوة الذى فاجأنا جميعا بأن تحدث فيها بطلاقة وكان ذلك المهرجان آخر فاعلية يظهر فيها محمود يس".

وكان محمود ياسين توفى عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين فى مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان فى المرحلة الإعدادية من خلال (نادى المسرح) فى بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف فى يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج فى كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومى الذى قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث فى أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك، الباطنية، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفى التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و"اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .