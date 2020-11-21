شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة عن شائعة رفضها حضور نجلاء فتحى عزاء محمود يس: كلام أهبل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة: "لم أر أن صوت محمود يس رَخم كما كان يطلق عليه ولكن صوته كان عذبا ولم يشبه صوت أحد"، وعن حقيقة منعها الفنانة نجلاء فتحى من حضور العزاء قالت: "نجلاء لم تحضر كى أمنعها، ونجلاء تربطنى بها صلة نسب وقد مرت بظروف صحية صعبة لم تسمح لها بالحضور، خاصة فى ظل فيروس كورونا، وكانت دائما تطمئن عليه فى حياته وقامت بتقديم العزاء لى ولعمرو بعد وفاته وكل ما قيل عنا بعد الوفاة (كلام أهبل)".

وأضافت شهيرة، أثناء استضافتها فى برنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "محمود يس كان شديد التواضع وكان تواضعه زيادة عن اللزوم وكنت ألومه كثيرا بسبب ذلك، لأن هناك بعض الناس يكونوا مؤذين وطماعين عندما يجدون شخصا متواضعا ولكن كان رده دائما (من تواضع لله رفعه)"، وعن أقرب الأعمال التى قدمتها معه قالت: "فيلم ضاع العمر يا ولدى لأننى حصلت فيه على جائزة الدولة وكان من إنتاج محمود يس وكان بعد مكوثى لفترة فى المنزل بعيدا عن الفن".

وتابعت شهيرة: "خلال فترة صعود محمود يس كان ليا دور كبير فأنا أعتبر شريكته فى النجاح وكنت دائما أحضر له ملابس مشاهده فى الأفلام"، وأضافت: "عندما قدم فيلم الجزيرة اندهشت من نجاح الشخصية هذا النجاح الكبير، لأنه قد قدم أعمالًا كثيرة أكبر من ذلك ولكن الجميع أجمعوا عن دوره الكبير فى نجاح الفيلم، وعندما كانوا يستعدون لتقديم الجزيرة 2 تواصل معه المخرج شريف عرفة وطلب منه الانضمام بالرغم من أن الشخصية قد ماتت فى الجزء الأول ولكنه رفض وقال إنه اكتفى بنجاح الشخصية فى الجزء الأول، فمحمود يس دائما كان لديه يقين أن السينما تساوى الشباب" .