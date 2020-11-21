شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: أنا راجل شرقى غيور.. ومقدرتش أعيش بره مصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز: "أنا راجل شرقى وغيور، وكنت بسأل أختى دايما رايحة فين وبتكلمى مين وكدة، والخناقات بينا كانت كتيرة واحنا صغيرين، ولكن عمرى ماضربت أختى، وأكيد اتخانقت مع ولاد ورجالة زمان ومفيش خناقة ينفع الواحد يضرب بس، لازم أضرب وانضرب ده العادى".

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "عملت حاجات كتير عشان أسافر أمريكا، ودخلت هناك مدرسة عسكرية وكانت في منتهى الشدة والعنف، ولكن مستحملتش هناك مش عشان السبب ده ولكن لأنى اكتشفت إنى راجل لا أصلح للغربة ولقيت أهلى وأصحابى وكل حاجة وحشانى ومقدرتش أعيش بره مصر، وادينى لما رجعت ربنا كرمنى آخر كرم".









وفى سياق آخر، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.