شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: والدتى بـ100 راجل وزوجة والدى أمى التانية وبنده عليها بـ"فرفورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز: "وأنا صغير كنت حرامى شاطر، كان لما والدتى تطلب حاجات من السوبر ماركت أو الفكهانى أروح أجيبها وأحطلها في (سبت) الحاجات وعمرى ما رجعتلها الباقى تانى خالص".

وأضاف كريم عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على DMC: "عرفت إن عادى ممكن الوالد ينفصل عن الوالدة بعد 20 سنة لما كبرت، ولكن أنا كنت مضايق وقتها لأنى بحب العزوة والعيلة، وبالرغم أن والدى ووالدتى انفصلوا وبشكل محترم لكن والدى كان متابع للمدارس والتربية وكل حاجة، ولما كبرت عرفت إن ممكن الراجل ميرتاحش مع مراته وينفصلوا أو العكس، ولكن لازم الانفصال يكون باحترام وشياكة".

وتابع: "أنا كنت شقى وأنا صغير وبعمل مشاكل كتير ومش بحب الروتين، وحتى كنت محتار أدخل معهد سينما ولا أكون طيار، ومكنتش فاهم إيه العلاقة بين المهنتين ولكن لما كبرت عرفت إن الاتنين مفيهومش روتين وهو ده سبب حبى ليهم".

واستكمل كريم عبد العزيز: "كنت بلوم والدى وأنا صغير على الانفصال وفى نص الطريق كنت بلوم والدتى، وبعد كدة صالحتهم على بعض في الآخر، وطبعا كنت زى أي طفل مضايق إن والدى انفصل عن والدتى، ولكن أمى كانت بـ 100 راجل وجامدة وقوية ولم تتزوج، عشانى طبعا أنا وأختى".

وأشار إلى أن زوجة والده هي أمه الثانية، ورغم عدم حبه لها في البداية إلا أنه بسبب وقوفها معه عندما يختلف مع والده ويعنفه، كانت تدافع عنه، مؤكدا: "عمرها ماكانت زوجة أب ولا والدى كان زوج أم لابنتها، وأنا بناديها بقولها يا (فرفورة) وبدلع والدى بقوله يا (زيزو)، وأنا أمى عايشة معايا في البيت ولما والدى بييجى ومعاه زوجته بيكونوا كلهم قاعدين سوا عادى".

















ويواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل "الاختيار 2" مع النجم أحمد مكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير في الديكورات الرئيسية ويحاول مخرج العمل بيتر ميمى تكثيف عدد ساعات التصوير للانتهاء من معظم المشاهد التي بها أكشن، ووقع اختيار القائمين على المسلسل، على الفنانين إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

من ناحية أخرى تعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معه عن المحطات التى مر بها فى حياته، سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب مذكراته وتتضمن قائمة الضيوف عدد كبير من النجوم أبرزه أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرين.