ياسمين صبري تعلن تكفلها برعاية "بائعة الترمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تواصلت مع "الحاجة نعمات" والتي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبيع "الترمس" تحت الأمطار خلال الساعات الماضية، معربة عن سعادتها بتلبية احتياجات "سيدة الترمس" وأسرتها.

ونشرت ياسمين صبري، صورة لـ"الحاجة نعمات" وزوجها "الحاج علي"، وذلك عبر حسابها عبر موقع "تويتر"، وعلّقت: "أنا دائما بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. أنا سعيدة إني اتعرفت على الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها.. ويشرفني إني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها.. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، من داخل طائرتها الخاصة في أحدث ظهور لها، وتداول البعض الصورة وإلى جوارها صورة الحاجة نعمات "بائعة الترمس" التي تعاني في ظل سقوط الأمطار.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.