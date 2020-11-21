مصر وإسبانيا وكوسوفو وليبيا يحصدون جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

حصدت العروض المسرحية من مصر وإسبانيا وكوسوفو وليبيا جوائز الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مسابقاته المختلفة.

وإليك جوائز الدورة بالكامل:

- حصل على جائزة أفضل عرض في مسابقة محور مسرح

الشارع مسرحية "أغنية على الممر" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

- حصل عرض "تراث سيناء" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

- في مسابقة المونودراما حصل على أفضل عرض مسرحية "حلم هاملت" من كوسوفو.

- حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة نادين خالد عن عرض "ماريا".

- في مسابقة العروض الكبرى، حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا التي تحمل اسم الفنان سامي عبدالحليم، عرض "الوحوش الزجاجية" من مصر.

- حصل على جائزة محمد صبحي لأفضل إخراج، يوسف الأسدي عن مسرحية "الوحوش الزجاجية" من مصر.

- حصل على جائزة أفضل ممثل تحمل اسم الفنان مصطفى شعبان دانييل كاريلو من إسبانيا.

- حصلت على جائزة أفضل ممثلة تحمل اسم الفنانة أمل الدباس وجاءت مناصفة بين شريهان الشاذلي، وريم المصري.

- حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "إيزيس" من مصر.

وغلب على حفل ختام الدورة الخامسة أجواء من البهجة والفرحة، وشارك في تسليم الجوائز وإعلانها أعضاء لجان التحكيم المختلفة، منهم نضال الشافعي وأمل الدباس ومحسن منصور وعلي عليان وجبار جودي، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان.

بدأ الحفل بعرض أغنية "مصر بتحلو بينا " الأغنية الرسمية لدورة المهرجان الخامسة، وهي إهداء من الملحن كريم عرفة، وأعقبها كلمة لمديرة المهرجان إنجي البستاوي قالت خلالها: "شكرا لكل شخص آمن بالمهرجان، ووقف بجانبنا، أثبتنا للعالم أن المسرح قادر، ونحن بجانب بعضنا البعض".

صعد بعدها مازن الغرباوي رئيس المهرجان ليقول كلمته التي جاء فيها: "جميع المقربين يعلمون جيدا حجم الصعوبات التي واجهناها، ويتبقى لنا جزء بسيط، وهو وصول كل الضيوف إلى منازلهم سالمين".

ووجه الغرباوي الشكر لرعاة المهرجان وسلمهم جميعا شهادات تكريم، كما تم تسليم جائزة أفضل شخصية مهنية لثلاثة من فريق عمل المهرجان وهم: إبراهيم عرابي، سلمي دسوقي، منى زكريا.

وتم تسليم جائزة مسابقة التأليف التي تحمل اسم الكاتب الراحل أحمد سخسوخ، والتي حصل عليها 3 من الشباب ، مركز أول نص طويل عبده الحسيني، مركز أول نص قصير محمد عبد الرحمن، نص أول مونودراما أحمد أبو دياب.

كما تم توزيع جائزة عصام السيد للعمل الأول إخراج، حيث حصل على المركز الأول محمد هشام، المركز الثاني أشرف علي، المركز الثالث مايكل مجدي.