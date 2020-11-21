بهاء سلطان يتلو آيات من القرآن الكريم.. والجمهور: كأننا نسمع محمد رفعت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان بهاء سلطان، جمهوره ومتابعيه، مقطع صوتي له يتلو خلاله آيات من كتاب الله القرآن الكريم.

ونشر سلطان، المقطع الصوتي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مصحوبا بتعليق: "تلاوة قصيرة للفنان بهاء سلطان.. بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ) صدق الله العظيم.. جمعة مباركة عليكم جميعا".

وتلقى بهاء سلطان الكثير من ردود الفعل الإيجابية بعد نشره المقطع، ومن بين التعليقات: "الله شبه الشيخ محمد رفعت أوي.. أنت موهوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كأني بسمع صوت الشيخ محمد رفعت، ربنا يثبتك ويزيدك وعقبال ما نسمع المصحف كله بصوتك.. صوتك قريب جدا من الشيخ رفعت عملاق دولة التلاوة المصرية العظيمة لقراءة كتاب الله، اتل القرآن صوتك تحفة اللهم بارك ربنا يثبتك وينفع بك بنحبك كلنا.. طيب والله جميل اعمل كده سجل القرآن عشان ينفعك إن شاء الله، وإحنا برضو هنسمعك أفضل من الأغاني مش بطلب تبطل تغني بس يا ريت تكمل قراءة.. من أصعب القراء الشيخ محمد رفعت وما شاء صوتك قريب منه جدا وبنفس الطريقة" وغيرها.

جدير بالذكر أن بهاء سلطان يواجه أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل، ما منعه من طرح ألبومات جديدة لسنوات.