"هالة صدقي هندية وياسمين رئيس في الصحراء وأحمد أمين مع البومة"..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص العديد من النجوم خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هالة صدقي

ظهرت الفنانة هالة صدقي، بإطلالة هندية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباحكم هندي".

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية، صورًا لها تعبر من خلالها عن فصل الشتاء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بدون المطر.. لن نشكر أبدًا الشمس".

أحمد أمين

الفنان أحمد أمين،بطل مسلسل"ما وراء الطبيعة"، ظهر أمام متابعيه بصحبة حيوان "البومة" عبر حسابه على إنستجرام ، وعلق:"بتجيب الفقر إزاي ما هي قمر أهي".

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، بصحبة زوجها المخرج هادي الباجوري في الصحراء خلال تصويرها مشاهد بفيلمها السينمائي الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جارة القمر".



وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن أحدث إطلالة لها أمام جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

لاميتا فرنجية

الفنانة لاميتا فرنجية، ظهرت في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، على أحد الشواطئ بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلقت: "شاطئ لاجونا".

عاصي الحلاني

ظهر الفنان عاصي الحلاني، داخل صالة الجيم أثناء أداءه بعض التمارين الرياضية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق:"يسعد أوقاتكم".

يارا

أطلت الفنانة يارا، على متابعيها بملابس المنزل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"مهما كانت الظّروف من حَوْلِك..فَهذا اليوم سَتَعيشَهُ في كُلّ الأحوال، فإختار أنّ تَعيشَهُ سعيد.. يومكم سعيد ورائع مثلكم..مين طالع ومين في البيت".

إنجي علاء

نشرت المؤلفة والاستايلست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، أحدث صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حارب من أجل نفسك.. ونفسك سوف تحارب من أجلك.. القوة التي يبعثها الله من داخلك".

ياسمين رحمي

الفنانة الشابة ياسمين رحمي، نشرت صورة لها من أمام النيل خلال زيارتها لمحافظة سوهاج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من سوهاج ..من أجمل مدن الصعيد، عروس النيل.. بلد والدتي وناسها الطيبين".