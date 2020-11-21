تراند اليوم : خطوبة محمد عطية وميرنا الهلباوي.. شاهد

أعلن الفنان محمد عطية خطبته رسميا للبلوجر ميرنا الهلباوي.

نشر عطية عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على Instagram، فيديوهات من الخطوبة، مع ميرنا وأسرتها.

من جانبها، نشرت ميرنا صورا من جلسة تصوير الخطوبة، عبر حسابها على Instagram، وعلّقت كاتبة: “أنت الشخص الذي طلبته من الله”.

وكان عطية روى بداية قصة حبه مع ميرنا الهلباوي التي تعود لسنوات، فهو أُعجب بها من النظرة الأولى ولكنها كانت مخطوبة. (اعرف التفاصيل)

يُذكر أن محمد عطية بدأ حياته الفنية بعدما نجح في في الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، ثم غاب عن الساحة الفنية، حتى عاد في عام 2018 وأصدر فيديو كليب “حكاية جديدة”.

