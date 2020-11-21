تراند اليوم : ماذا يشاهد المصريون عبر المنصات المختلفة.. شاهد

عدد كبير من المصريين يتابعون الأعمال الفنية عبر منصات المشاهدة المختلفة، وهذا الأسبوع جاءت اختياراتهم للأعمال العربية مختلفة.

عبر منصة “شاهد” جاءت أكثر الأعمال مشاهدة هي:

مسلسل “عروس بيروت”

من بطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وقد لاقي الجزء الأول وقت عرضه نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو نسخة معربة من ‏المسلسل التركي “عروس اسطنبول‎”

فيلم “البدلة”

فيلم “البدلة” قصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.

تدور أحداث الفيلم حول تامر حسني الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة، مما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يتم البحث فيه عن أحد الإرهابيين فتقع له العديد من المفارقات حتى يستطيع القبض عليه.

أما على منصة Netflix:

مسلسل “ماوراء الطبيعة”

من بطولة أحمد أمين في دور “الدكتور رفعت اسماعيل” ورزان جمّال في دور “ماجي ماكيلوب” وآية سماحة في دور “هويدا” خطيبة “رفعت” السابقة، ورشدي الشامي في دور “رضا” شقيق “رفعت إسماعيل” الأكبر، وسما إبراهيم في دور “رئيفة” شقيقة “رفعت إسماعيل”.

ويتكون المسلسل من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة برفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات “ما وراء الطبيعة”،

لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو “بيت الخضراوي”، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

فيلم “حملة فرعون”

بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

والفيلم مأخوذ عن من فيلم “الساموراي السبعة” الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.

