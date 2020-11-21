تراند اليوم : بسبب النظارة الجديدة.. موقف طريف لأحمد حلمي مع منى زكي- إتفرج

كشف الفنان أحمد حلمي عن موقف طريف جمعه بزوجته الفنانة منى زكي، بسبب تصويرها له.

نشر حلمي العديد من الصور غير الواضحة له، عبر حسابه على Instagram، وعلّق كاتبا: “كنت بقول لمني صوريني بالنضارة الجديدة.. شكرا يا منى.. أحلى صور اتصورتها في حياتي.. كان نفسي أشوف شكل النضارة الجديدة”.

كانت منى زكي وأحمد حلمي قد احتفلا بعيد ميلادهما يوم الأربعاء الماضي، 18 نوفمبر، ونشرت منى صورة جديدة لها بصحبة زوجها أحمد حلمي لتهنئه بعيد ميلاده، تظهر خلالها وهي تسير بجانبه وسط الأشجار، وعلقت كاتبة: “أتمنى أن نظل سويا بجانب بعض، كل عام وأنت بخير يا حبي”.