تراند اليوم : نصائح “منى زكي”وابنتها.. لمواجهة شتائم السوشيال ميديا- شاهد

تشارك الفنانة منى زكي وابنتها لي لي أحمد حلمي في حملة “حاسبوا على كلامكم”، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف.

نشرت منى فيديو جديد عبر حسابها على Instagram، ظهرت خلاله مع ابنتها، والتي تحدثت مع والدتها بدورها عن كيفية التعامل مع المتنمرين والتعليقات المسيئة والمستفزة عبر السوشيال ميديا،

لتقول منى: “أنا حضرت بداية السوشيال ميديا، الناس بتتواصل مع بعض وبيشاركوا بعض آراهم وأفراحهم وأحزانهم ومكنش السوشيال ميديا موجودة عشان الناس تضايق بعض أو تعيش في رعب.. ده بنسميه كلنا التنمر الإلكتروني وللأسف بقى موجود جدا”.

أضافت أنه لا بد أن يفكر كل شخص في التعليقات التي يكتبها لأنها قد تضايق الآخرين، قائلة: “في تعليقات ملهاش معنى أكتر ما هي مؤذية”، موضحة أن ابنتها كثيرًا ما تفيدها بمعلومات تجنبها التعرض لمثل هذا النوع من التنمر على الموقع.

لتنصح لي لي والدتها بعدة خطوات يتيحها موقع Instagram لتجنب تعليقات المتنمرين، من بينها تحديد مجموعة من التعليقات دفعة واحدة لحذفها، أو تحديد كلمات معينة لحجبها من الظهور في التعليقات، وغيرها من الطرق.

وعلقت منى على الفيديو كاتبة: “‎زي ما بعلّم أولادي حاجات كتير أعرفها عن الحياة بتعلم منهم كل يوم وبستفيد من تجربتهم مع السوشيال ميديا.. طول ما فيه حوار مفتوح بيننا وبين أولادنا نقدر نطمن إنهم في أمان.. حاسبوا على كلامكم.. أنا ضد التنمر”.

من ناحية أخرى، يعرض لمنى زكي حاليا أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”، والفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.

