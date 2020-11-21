تراند اليوم : “هانيبال” يكشف حقيقة خلافته لجوني ديب بـ”فانتاستيك بيستس”

تبحث شركة “وارنر برذرز” حالياً عن بديل للنجم الأمريكي جوني ديب للقيام بدور “جريندل فالد” في فيلم Fantastic Beasts 3 (وحوش مذهلة).

وفقًا لموقع “دجيتال سباي” الأمريكي، ترددت أخبار عن وجود مفاوضات مع الممثل الدنماركي مادس ميكلسن للقيام بالدور خلفًا لـ”ديب”، في أعقاب خسارة الأخير قضية انفصاله من زوجته آمبر هيرد.

ونفى “ميكلسن” بنفسه هذه الأخبار رسمياً، إذ قال إن مخرج السلسلة ديفيد ييتس لم يتواصل معه بأي شكل للانضمام لطاقم الفيلم الجديد حتى الآن، مؤكدًا أنه ما زال بانتظار مكالمة هاتفية للتأكد إذا كان مدعوًا لبطولة الفيلم أم لا.

وشارك “ديب” في سلسلة الفانتازيا منذ طرح أول أجزائها عام 2018، قبل أن يعلن انسحابه بناء على طلب منتجي العمل بسبب خسارته المعركة الجنائية ضد صحيفة “ذا صن” البريطانية، التي وصفته بالمعتدي على زوجته.

ويشتهر “ميكلسن” بتقديمه شخصية آكل لحوم البشر “دكتور هانيبال” في المسلسل الذي حمل الاسم نفسه.



