فن ومشاهير

تراند اليوم : عادل إمام في إجازة فنية.. لم أغيّر قراري- تفاصيل

0 نشر
بوسي فوزي 0 تبليغ

Advertisements

نفى الفنان المصري عادل إمام ما تردد خلال الساعات الماضية عن تحضيره لعمل جديد، مؤكدا أنه في إجازة فنية من السينما والدراما التلفزيونية.

ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن الزعيم قوله: “لا صحة لما تردد عن تعاقدي على المشاركة في أعمال جديدة، وقرّرت منذ فترة الحصول على إجازة، ومستمر في قراري ولم أغيره”.

وأضاف إمام (80 عاماً): “لن أشارك في الموسم الرمضاني المقبل بأي عمل، ولم أتعاقد على المشاركة بفيلم سينمائي، ولم أغير شيئاً فيما قررت”.

وكان الزعيم عادل إمام شارك في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “فلانتينو”، مع داليا البحيري ودلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني.



Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"