تراند اليوم : أهم 100 فيلم للمرأة باستفتاء “مهرجان أسوان السينمائي”.. شاهد

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن أن الدورة الخامسة ستشهد إعلان نتيجة استفتاء لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة.

وأوضحت أن الاستفتاء يشمل الأفلام التي تناقش قضية من قضايا المرأة، أو التي أبدعتها كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الذي يمتد لأكثر من 100 عام.

وأكدت إدارة المهرجان أن الاستفتاء يشرف عليه الناقد الكبير كمال رمزي وتعده الناقدة ناهد صلاح، بمشاركة عدد كبير من النقاد العرب من المحيط إلى الخليج، إضافة لنقاد عرب يقيمون في الخارج.

وتتضمن الأفلام التي ستخضع لاختيارات النقاد لتحديد أفضل 100 فيلم عربي للمرأة 1421 فيلما روائيا طويلا، منها 946 فيلماً من مصر، 110 أفلام من سوريا، 90 فيلماً من المغرب،

64 فيلماً من العراق، 55 فيلماً من لبنان، 53 فيلماً من الجزائر، 47 فيلماً من تونس، 29 فيلماً من فلسطين، و15 فيلماً من الأردن، فضلاً عن 3 أفلام من السعودية، وفيلمين من كل من اليمن، والإمارات، والبحرين، وليبيا، وفيلم من كل من الكويت وسلطنة عمان والسودان.

وقال الناقد الكبير كمال رمزي المشرف على الاستفتاء: قائمة الأفلام التي سيتم اختيارها تتيح فرصة دراسة الاتجاهات الفكرية في النظر إلى المرأة وقضاياها، خاصة أن النقاد المشاركون في الاختيار من الموثوق في رؤاهم ودقة معاييرهم التي تراعي الأفكار البناءة والمستوى الفني.

وقالت الناقدة ناهد صلاح، التي تقوم بإعداد الاستفتاء، إن “هذا الاستفتاء يحقق جزء من رسالة وهدف مهرجان أسوان تجاه المرأة، كوسيلة للكشف عن حضورها في المشهد السينمائي،

سواء كصانعة للأفلام أو كموضوع لها ومحور رئيسي محرك لأحداثها، كما يشمل الاستفتاء السينما العربية بأكملها لرصد صورة حقيقية للمرأة على شاشاتها”.

وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2021، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة المصريتين، ورعاية المجلس القومي للمرأة

ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل .

