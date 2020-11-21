تراند اليوم : تعرف علي موعد عرض حكاية “أول السطر” لـ”درة” علي dmc.. شاهد

يبدأ، السبت المقبل، عرض حكاية «أول السطر» من مسلسل «إلا أنا»، على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساء.

«أول السطر» هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من المسلسل، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، وريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.

تدور القصة حول شخصية لا تتحمل أي مسؤوليات بحياتها، وتفاجأ مرة واحدة بتحمل مسؤولية 3 أشخاص قامت بتبنيهم.

كما يوجد في الحكاية خط رومانسي حيث يتصارع شخصان على حب درة.

تذاع حكاية «أول السطر» من السبت للأربعاء، في تمام الثامنة مساء، على قناة DMC.



