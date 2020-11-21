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دينا الشربيني تعيد عمرو دياب للتمثيل بعد غياب 27 عاما

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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دينا الشربيني تعيد عمرو دياب للتمثيل بعد غياب 27 عاما

السبت 21 نوفمبر 2020

كشف السيناريست المصري تامر حبيب عن عودة المطرب المصري الشهير عمرو دياب للتمثيل مرة أخرى بعد انقطاع دام قرابة 27 عاما، في عمل بطلته الفنانة المصرية دينا الشربيني.

 

وحول قصة المسلسل، قال تامر إنه عبارة عن قصة حب بين عمرو دياب ودينا الشربيني، في الأحداث الدرامية، ولكنها لن تتطرق إلى الحياة الشخصية لهما معًا، وستكون قصة مختلفة تمامًا ولن تخلو من الرومانسية.

 

وأشار السيناريست المصري إلى أن ”الهضبة“ متحمس جدًا، وأنه سيكون عملا رومانسيا غنائيا، وسيظهر عمرو دياب فيه بشخصية رومانسية.

 

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب كممثل كانت في فيلم ”ضحك وجد وحب“، الذي قدمه عام 1993، وقام ببطولته الفنان عمر الشريف.

 

وطرح عمرو دياب، الذي تربطه علاقة عاطفية مع الشربيني، مؤخرا، فيديو  كليب بعنوان ”أماكن السهر“ يظهرا فيه معا، الأمر الذي حدا ببعض المتابعين إلى القول إن الشربيني أعادت الهضبة إلى التمثيل، بعدما شاركته كليباته الغنائية.

 

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