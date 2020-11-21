شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: عندما علم محمود يس حقيقة مرضه لم يصدر أى رد فعل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة: "عندما شُخّص مرض الفنان محمود يس بأنه تصلب فى الشرايين لم يبدر منه أى ردة فعل، وأحيانا كان الدكتور المعالج يحاول اختبار ذاكرته وكان دائما يجيب عليه باستنكار بمعنى أنه كيف له أن ينسى ما يسأل عليه الطبيب، وكان الطبيب المعالج يرى أن محمود يس كان صغيرا على هذا المرض الذى أصابه، فهذا المرض كان يصيب الأشخاص فوق الـ80 عاما، ولكن محمود لم يتعامل بفزع مع المرض ولم يرد أن يفزعنا أيضا".

وأضافت شهيرة، أثناء استضافتها ببرنامج معكم، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى: "الكل كان يرى محمود يس شخصية فريدة من نوعها فى أخلاقه وفى حفاظه على بيته طيلة حياته، بالرغم من كونه نجم النجوم وفتى الشاشة الأول ولديه الكثير من المعجبات، وكانت النجمات تتسارع فى الوقوف أمامه"، وتابعت: "محمود يس كان يحب بلده ووطنه جدا وعندما يكون هناك احتفالات وطنية يذهب على الفور حتى وإن كان منشغلا فى أعماله ولم يتقاض المال على الأعمال الوطنية، وكذلك عن أعماله فى مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم".

وتابعت شهيرة: "كانت اللغة العربية عند محمود يس مهمة جدا، ولا يستطيع أن يسمع كلمة بها خطأ فى التشكيل، فلو سمع خطأ سواء فى التليفزيون أو من قارئ للقرآن نجده ينتفض ويصحح ذلك الخطأ بانفعال، فمحمود كان قارئا ومثقفا ومكتبته كانت ثريّا، وكان يقرأ القرآن كثيرا، فأتذكر أنه كان يختمه حوالى ثلاث مرات فى رمضان، وكان يقرؤه بصوت عال ويرتله، وعندما كنت أذهب لإلقاء ندوة كان يحرص أن أقرأها أمامه فكان دائما يحب أن أكون فى أحسن صورة".