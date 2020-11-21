شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبيد الشهير بأبو الروس رحلة موهوب استنى فرصة لحد ماجاله جلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل رحلة الفنان مجدى عبيد الشهير بأبو الروس مع الموهبة والفن حتى إصابته بجلطات فى المخ.

وأوضحت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب أن الفنان مجدى عبيد أثبت موهبته فى مسلسل حديث الصباح والمساء من خلال شخصية حسين ابو الروس التى ارتبط بها الجمهور واستطاع بمشاهده القليلة فى المسلسل أن يثبت قدراته الفنية وأن يجعل الجمهور يحفظ مشهد الشهير فى المسلسل الذى يتحدث فيه مع عروسه سميرة فى ليلة الزفاف.

وأوضح البرنامج رحلة انتظار الفنان مجدى عبيد للفرصة التى أتيحت له عندما اختاره السيناريست محسن زايد لدور أبو الروس حيث امتدت رحلته مع الفن لأكثر من ربع قرن بدأها منذ عام 1986 مخرجاً وممثلا ً فى مسارح الثقافة الجماهيرية.

كما أوضح البرنامج كيف تعامل عبيد مع شخصية أبو الروس وكيف خرج بها عن إطار السخرية الذى تتعامل به الأعمال الفنية مع الأقزام وقصار القامة والمختلفين فى الشكل والحجم، وقيمة الأجر الذى حصل عليه مجدى عبيد عن هذا الدور.

وأشارت عبداللاه إلى أنه كان متوقعا بعد نجاحه فى مسلسل حديث الصباح والمساء أن يحصل الفنان مجدى عبيد على مزيد من الفرص والأدوار، ولكن حدث العكس حيث شارك فى أدوار بسيطة بعدد من الأعمال لم يكن لها نفس مساحة وتأثير دوره فى حديث الصباح والمساء، وظل الفنان الموهوب يشبع مواهبه وحبه للفن بما يقدمه على مسارح الثقافة الجماهيرية من أعمال منتظراً فرصة ثانية، حتى أصيب بجلطات فى المخ يرقد على أثرها بالرعاية المركزة.

ويعرض برنامج حكايات زينب الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365 .