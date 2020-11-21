شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد الفنانة هند عاكف غدا من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة هند عاكف تشييع جثمان والدها غدا السبت، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، بعد أن وافته المنية منذ قليل، ويعد الفنان عبد المنعم عاكف أحد رموز السيرك القومى، وهو والد الفنانتين هند وإيمان عاكف.



عبد المنعم عاكف وابنته هند عاكف عبد المنعم عاكف وابنته هند عاكف

وأعلنت الفنانة هند عاكف منذ قليل عن وفاة والدها من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "منذ قليل انتقل إلى الرفيق الأعلى والدي الحاج عبد المنعم عاكف، نسألكم الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة".