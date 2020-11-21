شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لخطوبة المذيعة ميرنا الهلباوى والمطرب محمد عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المذيعة ميرنا الهلباوى بخطوبتها على الفنان محمد عطية، حيث نشر كلا منها عبر حسابيهما على إنستجرام صورا من الخطوبة، وتبادلا العبارات والكلمات الرومانسية.

ونشرت ميرنا الهلباوى، عبر حسابها بموقع إنستجرام صورا لحظة تلبيس الدبل وقراءة الفاتحة، فى حفل أقيم وسط أجواء أسرية، عبر ستورى حسابها.

كما شاركت ميرنا جلسة تصوير لهما من وعلقت قائلة: "أنت الذي دعوت الله من أجله"، وسط تعليقات الجمهور بالتوفيق في حياتهما الجديدة، كما رد النجم محمد عطية قائلاً: "اخترتك".





يشار أن كلا من ميرنا وعطية نشرا من قبل العديد من الصور خلال لقاءات تجمعهما وأعلن ارتباطهما من قبل، حيث كتب عطية من قبل قائلاً: "ماحدش يوم هيملا مكانك.. فاكرني إزاي بقي بهدد.. أكيد أنا هبقي خسرانك.. لو أنا وانت في يوم نبعد.. ده وضع طبيعي أوي جدا.. ما ببساطة أنا الأضعف.. أنا الطرف اللي يوم ما يقول هيبعد.. عمره ما هيعرف.. أنا المغلوب على أمره و مستسلم و مش بعند ..فاكرني إزاي بقي بهدد.. كتبت الاغنية دي لميرنا عشان كانت زعلانة مني امبارح ".









وردت قائلة:" لا أحد يجعلني سعيدًا مثلك. لقد استغرق الأمر 28 عامًا للعثور على شخص مثلك ولن أتركك تذهب أبدًا مهما حدث".