القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (20- 26 فبراير/شباط 2021) إعلان نتيجة استفتاء لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة. ويشمل الاستفتاء الأفلام التي تناقش قضية من قضايا المرأة، أو التي أبدعتها كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الذي يمتد لأكثر من 100 عام. ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن استفتاء أفضل 100 فيلم عربي للمرأة:



كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. استفتاء أهم 100 فيلم للمرأة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.