شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: أشهر الكتاب والملحنين العالميين يخاطبون الأطفال بأعمالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الفنانة صفاء أبو السعود ان عدد من المجلات قد حببتنا في الحيوانات منها مجلة ميكى وسمير بالإضافة الى شخصية سندباد التي كان المؤلف يريد ان يقول بها انه لابد من الانسان ان يقوم بالعمل مشيرة الى أن أغنية "أهلا بالعيد "كانت أغنية بسيطة والاغنية كانت طبيعية والأطفال كانوا أطفال حقيقيين من الشارع مؤكدة على أن بساطة العمل يتلقاها المشاهد بالحب مؤكدة على أن من اعمال الأطفال التي تشاهدها حتى الان ويعشقها الأطفال هو ما قدمه الفنان سمير غانم مسلسل فطوطة مؤكدة على ان هناك نشاط كبير من الدولة تستهدف الطفل وتهتم بالموهوبين منهم.

وتابعت صفاء أبو السعود خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان انه هناك بعض المعوقات التي تمنع الكاتب في مصر من الكتابة للأطفال و من تلك المعوقات هو ان أجر الكاتب الذى يكتب للأطفال يكون منخفض الى حد كبير مؤكدة على أن اشهر الكتاب والملحنين العالميين يخاطبوا الأطفال بأعمالهم .