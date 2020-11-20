شكرا لقرائتكم خبر عن "من تحت الصفر".. أحمد شيبة ينتهى من تسجيل تتهر النهاية لـ " ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية تتر النهاية لمسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، بعدما انتهى شيبة مؤخرا من تسجيل تتر البداية لنفس المسلسل والتى حملت اسم العمل.

أغنية تتر النهاية التى سجلها شيبة مؤخرا، بعنوان "من تحت الصفر"، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، و مهندس صوت أحمد جودة، ومن المقرر طرحها مع إنطلاق المسلسل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعد هذه المرة هى الثالثة التى يغنى فيها أحمد شيبة تتر مسلسل محمد رجب، بعدما غنى تتر مسلسلى "علامة استفهام"، و"الأخ الكبير".

ويواصل أبطال العمل التصوير بشكل يومى وبعدد ساعات مكثفة تصل إلى أكثر من 14 ساعة، وذلك للانتهاء من أكبر قدرممكن من الحلقات قبل بدء العرض مع الاستمرار فى التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.