شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: خدمت محمود ياسين فى مرضه عشان ماينكشفش على غريب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة: "ظهرت الكثير من الشائعات حول وفاة الفنان الراحل محمود يس قبل أن يتوفاه الله، لكننا لم نجعل تلك الشائعات تصل إليه أو يعرف عنها شيئا، وأنا مندهشة من أولئك الأشخاص الذين يريدون كسب المادة على حساب مشاعر الآخرين"، وأضافت: "فى سنوات مرض محمود يس الأخيرة عرض علىّ أبنائى أن يكون هناك شخص يساعدنى فى خدمته ولكنى رفضت ذلك بشدة لأنى مش عاوزة ينكشف على حد غريب، كما إنى أؤمن أن الله قد سخرنى لخدمته لأنه رجل استثنائى وعظيم بالنسبة لى".

وتابعت الفنانة شهيرة خلال لقائها برنامج "معكم" التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC: "كانت أصعب الفترات التى مرت علينا منذ بداية مرض الفنان محمود يس كانت آخر شهر، عندما بدأت أجهزته فى الانهيار ولكن لآخر أسبوع فى حياته كان مدركا ويعى جيدا بكل ما يدور حوله وبنا جميعا".

وأضافت شهيرة: "عندما شخّص الدكتور حسن حسنى مرض الفنان محمود يس أنه تصلب فى الشرايين، قال لى إنه سيصاب ببوادر زهايمر ولكن لم يكن الزهايمر شرسا، ومن كان لديهم حالات مشابهة به كانوا دائما يسألوننى على حالته وكانوا يندهشون جدا عندما يعلمون أنه لا يزال يتذكرنى"، وأضافت: "فى فترته الأخيرة أخفيته عن الأنظار لأنه لم يكن بكامل لياقته البدنية والصحية وكنت لا أريد أن يظهر لجمهوره وهو ينقص شيء".