شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: تماسكت فى عزاء محمود يس حتى تمر الليلة دون شوشرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة عن زوجها الفنان الراحل محمود يس: "أنا مؤمنة بقضاء الله وأعلم جيدا أن لكل شخص معاد محدد، ولكن فراقه صعب جدا، ولا أستطيع أن أصدق أنه لم يعد موجودا، فهناك أشخاص فى حياتنا لها بصمة قوية وبصمة رجولية، وكان هناك الكثير من الأشخاص فى الجنازة ومئات قاموا بالصلاة عليه فالجنازة كانت مهيبة ولم أراها إلا بعد أن أنتهت من خلال الفديوهات".

وأضافت الفنانة شهيرة، أثناء استضافتها فى برنامج معكم والتى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، ويذاع على قناة CBC: "أقمنا العزاء فى مكان مكشوف، بسبب كورونا وحتى لو لم يكن هناك فيروس كورونا لم يوجد مكان يستوعب كل هؤلاء الحضور، فالعزاء كان به مئات الأشخاص، وحاولت التماسك فى العزاء لأننى أردت أن تمر الليلة فى هدوء دون شوشرة، وأقصد شوشرة الحزن، فإذا انهرت أنا أو رانيا ابنتى كان العزاء كله سينهار فتماسكت حتى تكون ليله جميلة".

وكان محمود ياسين توفى عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان "