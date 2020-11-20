شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى: عمر الشريف قالى محدش هيدعمك فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الشاب أمير المصري إنه التقى النجم الراحل عمر الشريف في باريس عندما كان يريد دخول عالم الفن، وجلس معه لمدة ساعتين، موضحا أنه بمجرد أن جلس إلى جوار الشريف شعر أنه واحد من عائلته.

وأشار المصري إلى أن عمر الشريف نصحه بالعمل والنجاح في بلده مصر أولا قبل التفكير في التمثيل بهوليوود، حيث قال له إن المصريين يدعمون نجومهم ويقفون إلى جوارهم أما هوليوود "محدش هيدعمك هناك.. هتكون لوحدك"، وأوضح أمير أن الشريف طلب منه الحصول على كورسات تمثيل وتقديم أدوار كلاسيكية لأنها تثقل الممثل.

وفي سياق متصل، أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون البافتا عن قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن النجم العالمي أمير المصري، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عملا أجنبيا، منذ عام 2013.

وقد تم اختيار الـ 34 فنانا من قبل لجنة تحكيم عالمية تضمّنت النجوم جود لو، أما ستانتي، إدوارد إيننفول، ميليسا جونز وفيونا شو، ووقع الاختيار على النجم أمير المصري ضمن المواهب التي ظهرت مؤخرًا على الساحة بالمملكة المتحدة، خاصةً بعد بطولته لفيلم Limbo الذي سينافس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذى ينطلق 2 ديسمبر المقبل.

قائمة BAFTA Breakthrough هي إحدى الوسائل التي تستخدمها الأكاديمية البريطانية لدعم وتسليط الأضواء على المواهب الصاعدة في عالم السينما والتليفزيون والألعاب بالمملكة المتحدة، الصين، الهند والولايات المتحدة الأميركية، وتقدم الأكاديمية لمواهب العام توصية فريدة تمكّنهم من بناء وتطوير أنفسهم في مجالهم المفضل.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" و"الثلاثة يشتغلونها".

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.