شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تشدو بأجمل أغنياتها فى قصر عابدين بتقنية الهولوجرام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدعت السيدة "أم كلثوم"، كوكب الشرق، خلال الحفل الذى أقيم باستخدام تقنية "الهولوجرام" في قصر عابدين بالقاهرة، لتغنى بجانب الأوركسترا، ومن المقرر أن تستمر حفلاتها غدا السبت وبعد غد الأحد.

وقدمت أم كلثوم باقة متنوعة من أغنياتها الجميلة لتعيد صوتها الجميل في أذهان عشاقها من مختلف الأجناس منها، "وعودك فى الخيال"، "ألف ليلة وليلة"، و"أنت عمرى"، وغيرها من أغنياتها الشهيرة.





ويعد الحفل واحداً من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للسيدة أم كلثوم في عدد من الدول العربية منها الإمارات، ومصر، والكويت، والأردن، ولبنان، والعراق، وتتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد يعطى صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود كوكب الشرق على المسرح.





وعلى الرغم من أن هذه الحفلة تعد الأولى التى يستضيفها قصر عابدين لإقامة حفل بتقنية الهولوجرام، لكن القصر التاريخى استضاف عددا من الحفلات الشهيرة لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم التي كانت لها ذكريات عديدة في قصر عابدين؛ حيث بدأت الغناء به لأول مرة في حفل عيد ميلاد الملك فاروق وهو طفل وقت أن كان والده فؤاد الأول ملكًا للبلاد، وفي عيد ميلاده الموافق 11 فبراير 1937 قدمت أم كلثوم 14 مقطوعة، كلها تحمل اسم الملك الفاروق، حتى أطلقوا عليها "الفاروقيات"، لتكون المطربة المفضلة للأسرة المالكة التى اعتبرتها مطربة البلاط الأولى.









كما غنت أم كلثوم عام 1945 أغنية "زهر الربيع" و "غنيلي شوي" في قصر عابدين بمناسبة الاحتفالات بإنشاء الجامعة العربية.