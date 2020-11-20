شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يحتفل بالأطفال فى يومهم العالمى بأغنية "ذهب الليل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان فضل شاكر أغنية "ذهب الليل" بمناسبة اليوم العالمى للطفل، لتكون بطاقة معايدة للأطفال بيومهم العالمي، باعتبارهم شريحة مهمة فى المجتمع.

وقام فريق العمل الفني للفنان فضل شاكر بعمل فيديو بطريقة ثنائية الأبعاد الكرتونية لأغنية "ذهب الليل"، مع الحفاظ على هوية اللحن والكلمات الأصلية، فيما قام حسان حسامى بإعادة توزيع العمل موسيقيا.

ومن كلمات الأغنية: ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو.. شاف القطة قالها بسبس قالت له نونو.. ماما قالت له سيب القطة خليها فى حالها..ساب مدرسته ورمى كراسته وراح جر شكلها.

يذكر ان أغنية "ذهب الليل" كان الفنان محمد فوزي قد غناها في فيلم معجزة السماء ، والذي شارك في بطولته محمد فوزي ومديحة يسري، وهي من كلمات الشاعر حسين السيد وعرضت بسينما أوبرا في 19 مارس 1956.

ذهب الليل" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر يوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى.