شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى أنور تقيم الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام "أونلاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع اليوم العالمى للطفل قررت المخرجة ماجى أنور إقامة الدورة الخامسة من مهرجان الأطفال للأفلام "أونلاين"، وذلك حرصا على سلامتهم، وسيتم مشاهدة جميع الأفلام من خلال صفحة المهرجان، وستتاح الأفلام في الفترة من 25 نوفمبر حتى 27 من نفس الشهر.

كما قررت ماجى أنور إتاحة فرصة للأطفال الموهوبين من عمر 5 سنوات إلى 16 سنة للمشاركة أيضا بالمهرجان، ووضعت شروط للتواجد وهى:

- عمل فيديو بالموبايل على ألا يزيد مدته عن 5 دقائق.

ـ يمكن اختيار الموضوع الذى تود المشاركة به سواء عن (الطبيعة، الحيوانات، الطيور، شخصية معروفة بأى مجال أو أى موضوع آخر).

ـ كتابة ريفيو فيلم شاهدته سواء في المهرجان أو أى فيلم آخر تفضله.

- إرسال لينك الفيديو أو الريفيو على الإيميل الخاص بالمهرجان بعنوان فيديو ريفيو فيلم (اسم الفيلم)، اسم المشارك وعمره.

وأقدمت ماجى على هذه الخطوة هذا العام لتنمية موهبة الكتابة والتحليل لدى الأطفال وتشجيع صناع الأفلام الصغار على اكتشاف مواهبهم الإبداعية.